Bad Bentheim. Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam hat bei einer Autokontrolle auf der A30 Amsterdam-Hannover nahe der Grenze 73 Kilogramm Haschisch gefunden.

Es habe einen Schwarzmarktwert von rund 600 000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten fanden die Drogen bei der Kontrolle bei Bad Bentheim am Donnerstag in einem „professionell installierten“ Versteck im Innenraum des Autos, wo sich mehrere in Folie verschweißte Haschisch-Pakete befanden. Der 32 Jahre alte Fahrer des Wagens, der aus den Niederlanden eingereist war, wurde festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Freitag Untersuchungshaft an.