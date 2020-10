Hannover. Niedersachsen will die beim Bund-Länder-Treffen abgesteckten schärferen Corona-Regeln unverzüglich in die Praxis umsetzen.

Die Kommunen sollten angewiesen werden, von Freitag an ihre Verwaltungspraxis zu ändern, wenn sich die Infektionslage verschlechtert, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover. Die beim Bund-Länder-Treffen vereinbarten Regeln sind größtenteils bereits in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vorgesehen. Die Kommunen, in deren Verantwortung und Zuständigkeit die Bewertung der örtlichen Lage und erforderliche Maßnahmen stehen, sollen nun zu einer restriktiveren Handhabe angewiesen werden.

Dabei geht es darum, in Regionen mit 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern je nach Lage Zusammenkünfte im privaten und öffentlichen Raum zu reglementieren und auch im Freien eine Maskenpflicht anzuordnen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. In Hotspots mit 50 und mehr Neuinfektionen sollen weitergehende Einschränkungen und eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23.00 Uhr greifen.

Bereits ab Freitag könnten Kommunen in Niedersachsen im eigenen Ermessen eine Sperrstunde für die Gastronomie erlassen, wenn die Grenze von 50 Neuinfektionen erreicht ist, erklärte ein Regierungssprecher. „Wir halten das Einführen einer Sperrstunde für geboten“, sagte Ministerpräsident Weil.