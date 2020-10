Bad Salzdetfurth. Während eine Frau im Garten gearbeitet hat, ist ein Dieb in ihr Haus geschlichen und hat sie beklaut.

Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, entwendete der Täter aus dem Haus in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) am helllichten Tag Goldschmuck aus einer Schmuckschatulle - allerdings sei die Hintertür geöffnet gewesen. Der Einbrecher entkam am Dienstagnachmittag unbemerkt. Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.