Eine Flagge mit dem niedersächsischen Wappen hängt vor dem Landtag im Zentrum der Landeshauptstadt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Wer in Niedersachsen als Lehrer an einer Hauptschule unterrichtet, verdient deutlich weniger als ein Kollege am Gymnasium - zu Unrecht, findet ein Hauptschullehrer aus Otterndorf im Landkreis Cuxhaven.