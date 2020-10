Cuxhavener brauen Seepockenbier und hängen es in Außenelbe

Eine Flasche Seepockenbier steht auf einem Anleger am Hafen.

Sina Schuldt/ dpa

Berlin. Der Cuxhavener Oliver Köhn (51) sieht nicht aus wie ein Pirat, braut aber „Piratenbier“: In seiner Mikrobrauerei, die er mit zwei Mitstreitern betreibt, stellt er Seepockenbier in „Seeräuberoptik“ her.