Bremen. Nach dem massenhaften Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven beginnt heute vor dem Landgericht Bremen der Prozess gegen einen 59-Jährigen.

Laut Anklage soll der Mann in den Jahren 2013 bis 2016 als Vorsitzender zweier Vereine dafür gesorgt haben, dass bulgarische Zuwanderer unberechtigt Sozialleistungen bekommen haben. Dem Jobcenter Bremerhaven soll durch die Taten ein Schaden in Höhe von rund 6,1 Millionen Euro entstanden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gemeinschaftlichen Betrug in 691 Fällen vor - im Zusammenwirken mit den Zuwanderern. Laut Anklage soll der 59-Jährige fingierte Arbeitsverträge ausgestellt und die Zuwanderer bei der Begründung von Scheinselbstständigkeiten unterstützt haben.