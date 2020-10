Bremen. Werder Bremens tschechischer Außenverteidiger Theodor Gebre Selassie hat in seiner Fußball-Karriere nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Erfahrungen mit Rassismus machen müssen.

„Schon in der Jugend haben sich manche Gegenspieler oder Eltern in dieser Hinsicht nicht vorbildlich verhalten. Später in den unterklassigen Ligen, wo die Zuschauer nah am Spielfeld standen, ging es so weiter“, sagte der 33-Jährige im Interview der Internetportale „Spox“ und „Goal“ (Montag). Rassismus ziehe sich durch sein ganzes Leben.

„Wissen Sie, ich war schon als kleines Kind in der Schule oder bei meinen Vereinen der einzige Dunkelhäutige“, erläuterte Gebre Selassie, Sohn eines Äthiopiers und einer Tschechin. „Man gewöhnt sich daran und merkt es fast nicht mehr. Ich hatte auch das Glück, dass ich von Anfang an viele Freunde hatte und das Thema nie zu einem großen Problem für mich wurde. Ich musste mir aber über die Jahre einige schlimme Sachen anhören.“