Hannover. Die Polizei hat am Wochenende in Hannover wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen mehrere Bars und Diskotheken vorläufig geschlossen.

Bei Kontrollen hätten manche Lokale kein Hygienekonzept vorzeigen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sei immer wieder der Mindestabstand nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen worden.

In der Nacht zum Samstag seien sieben Betriebe vorläufig geschlossen worden, in der Nacht zum Sonntag ein weiterer, teilte die Polizei weiter mit. In einer Gaststätte stießen die Beamten auf eine Hochzeitsfeier mit 30 Gästen. Alle wurden auf die Corona-Verordnung hingewiesen.

In einer Shisha-Bar wurde ein erhöhter Kohlenmonoxidwert gemessen. Nachdem die Räume belüftet wurden, habe die Bar ihren Betrieb, mit der Auflage kein Shisha-Rauchen mehr anzubieten, weiterführen können. Weil sich der Besitzer allerdings nicht an diese Bedingungen gehalten habe, sei auch dieses Lokal geschlossen worden. Außerdem wurden laut Polizei Platzverweise gegen drei Frauen wegen illegaler Prostitution ausgesprochen.