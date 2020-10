Zeven. Eine Stichflamme hat in Zeven im Landkreis Rotenburg einen Brand an einem Zweifamilienhaus mit einem Schaden von rund 125 000 Euro ausgelöst.

Beim Zudrehen einer Gasflasche, die an einen Heizpilz angeschlossen war, habe es in der Nacht zum Sonntag eine Stichflamme gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Ein Terrassendach sowie Teile des Wohnhauses hätten schnell Feuer gefangen. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Eine Hälfte des Hauses sei so schwer beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar sei.