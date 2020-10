Hannover. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt auch in Niedersachsen weiter zu.

Wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Samstag mitteilte, kletterte die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle um 303 auf insgesamt 22 656 (Stand: 10.10.2020 9.00 Uhr). Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, lag den Angaben zufolge landesweit bei 20,4.

Allerdings gab es von den insgesamt 37 Landkreisen inklusive der Region Hannover mehrere Landkreise, die den kritischen Schwellenwert von 50 teils deutlich überschritten. Dazu zählten am Samstag die Kreise Cloppenburg mit einem Wert von 90,8, Grafschaft Bentheim (53,2) und Wesermarsch (62,1) sowie die kreisfreie Stadt Delmenhorst (67,0).

Auch die Stadt Bremen lag weiter über dem Schwellenwert von 50. Dort hatte der Senat am Freitag als Gegenmaßnahme unter anderem eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot zwischen 23.00 und 6.00 angeordnet. Am Freitagabend hatte die Behörden in Bremen den Inzidenzwert für die Hansestadt mit 66,4 angegeben.