Cuxhaven. Ob Pfuhlschnepfen, Alpenstrandläufer oder andere Watvögel - Millionen Vögel werden zur Rast an der niedersächsischen Küste erwartet.

Sie alle stärken sich im Wattenmeer für ihren langen Weiterflug in ihre Winterquartiere in Südeuropa und Afrika. Von Samstag an bis zum 18. Oktober stehen sie im Mittelpunkt der 12. Zugvogeltage. Das Naturschauspiel lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. An sie richtet sich ein coronabedingt etwas eingeschränktes, aber vielfältiges Informations- und Unterhaltungsprogramm.

Diesjähriger Titelvogel der Zugvogeltage ist der Säbelschnäbler, der zwischen der französischen Atlantikküste und dem Senegal überwintert. Partnerland in diesem Jahr ist Portugal. Zwischen Cuxhaven und Borkum sind über 250 Veranstaltungen geplant, die die Bedeutung des Wattenmeeres für den Flugverkehr der Tiere zeigen sollen. Zum Programm gehören Exkursionen zu Fuß, per Rad, Bus und Schiff, Ausstellungen, kulinarische Angebote und Mitmach-Aktionen für Kinder.

Zu den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst gibt es nach Angaben der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer kaum ein Gebiet mit einem größeren Vogelreichtum als das Wattenmeer.