SPD-Bundesvorsitzender Norbert Walter-Borjans sitzt bei einer dpa-Chefredaktionskonferenz.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Wennigsen (Deister). Mit einer Jubiläumsfeier will die SPD heute in Wennigsen am Deister (Region Hannover) an zwei historische Ereignisse im Oktober erinnern - der „Wennigser Konferenz“ vor 75 Jahren und der Geburt von Kurt Schumacher vor 125 Jahren.