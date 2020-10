Westerstede. Der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nacke will Landrat im Landkreis Ammerland werden.

Das teilte die CDU-Fraktion in Hannover am Freitag mit. Bis zur Landratswahl im September 2021 werde Nacke seinen Aufgaben als Parlamentarischer Geschäftsführer aber weiter nachkommen. „Ich bin dankbar, dass er dieser Bitte Folge leisten und mir und der Fraktion weiterhin zur Seite stehen wird“, wurde CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zitiert.

Die offizielle Nominierung des aus dem Ammerland stammenden Nacke als CDU-Kandidat für die Landratswahl steht noch aus. Der 49-Jährige zog 2003 erstmals in den niedersächsischen Landtag ein und ist auch Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ammerland. Dortiger Landrat ist seit 2001 der parteilose Politiker Jörg Bensberg. Bei der Wahl am 12. September 2021 tritt der 60-Jährige nicht wieder an.