„Zieht euch warm an“: Minister schreibt Brief an Schüler

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen, spricht während einer Pressekonferenz.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. In einem Brief an Niedersachsens Schülerinnen und Schüler hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne sich für die Einhaltung der Corona-Regeln bedankt.