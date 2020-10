Das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ fährt durch die Arktis.

Steffen Graupner/Alfred-Wegener-Institut/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Ende eines Abenteuers: Nach einem Jahr in der Arktis kehrt das Forschungsschiff „Polarstern“ am Montag (12. Oktober) zurück in seinen Heimathafen Bremerhaven.