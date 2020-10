Ein Polizeiwagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

picture alliance / dpa/Symbol

Twistringen. Im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf eine Spielhalle im September in Twistringen hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen im Kreis Diepholz und in Nordrhein-Westfalen durchsucht.