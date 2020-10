Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv

Brake (Unterweser). Mit den Landkreisen Emsland und Wesermarsch haben am Donnerstag zwei weitere Regionen in Niedersachsen die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.