Hannover. Niedersachsens Regionalministerin Birgit Honé hat sich enttäuscht über einen Kompromissplan der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zur Koppelung von EU-Geldern an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geäußert.

Finanzielle Sanktionen sollten demnach nur möglich sein, wenn sich ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit „in hinreichend direkter Weise“ auf den Haushalt und die finanziellen Interessen der EU auswirke, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im Landtag. „Das greift viel zu kurz.“

Sie hoffe auf Verbesserungen in den Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der Kommission, betonte Honé. „Denn wir leben in einem einheitlichen Rechtsraum und müssen uns gewiss sein, dass die Gerichte aller Mitgliedstaaten unabhängig arbeiten.“ Schwierigkeiten mit der richterlichen Unabhängigkeit gebe es nicht nur in Ungarn und Polen, sondern auch in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei.

Das Parlament verhandelt den neuen Rechtsstaats-Mechanismus derzeit mit den EU-Staaten im Zusammenhang mit dem nächsten siebenjährigen Finanzrahmen und dem 750-Milliarden-Programm gegen die Corona-Krise. Aus der Sicht des Parlaments sollte die Grundlage für einen Kompromiss der Vorschlag der EU-Kommission von 2018 sein. Demnach könnte die Kommission Staaten Gelder kürzen, wenn diese Prinzipien wie Freiheit der Presse oder Justiz missachten - es sei denn, der Rat der EU-Staaten überstimmt dies mit qualifizierter Mehrheit. Da einige Länder dagegen sind, hatte die deutsche Ratspräsidentschaft eine abgeschwächte Form vorgeschlagen.