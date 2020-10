Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seinem Angreifer Milot Rashica nach dem geplatzten Transfer zu Bayer Leverkusen für mehrere Tage freigegeben.

Der 24 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo fehlte am Dienstag beim Training seines Teams. „Die letzten Tage waren für Milot nicht einfach, es ging viel hin und her. Daher haben wir uns dazu entschieden, ihm die Woche frei zu geben, um auf andere Gedanken zu kommen und dann den Fokus wieder voll auf Werder legen zu können“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Rashica war am Montag bereits nach Leverkusen gereist, um seinen Wechsel zum Europa-League-Teilnehmer abzuschließen. Doch beide Clubs konnten sich in den letzten Stunden der Transferperiode nicht über die Modalitäten einigen. Werder wollte Rashica aus finanziellen Gründen verkaufen, Bayer 04 den Stürmer aber erst einmal nur ausleihen. „Diese Erfahrung ist nicht schön für ihn. Das wird vielleicht auch eine Weile dauern, bis er das verarbeitet hat“, sagte der Bremer Sportchef Frank Baumann am Montagabend.