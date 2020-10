Hannover. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies schätzt die Beteiligung der Bevölkerung auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager als unverzichtbar ein.

Der Bürgerbeteiligung komme entscheidende Bedeutung zu, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im niedersächsischen Landtag in seiner Regierungserklärung. „Ohne eine breite Beteiligung wird es keine breite Akzeptanz zu einem Endlager in Deutschland geben.“ Stellungnahmen müssten sichtbar berücksichtigt und nicht nur „pro forma abgearbeitet“ werden. Gleichzeitig mahnte er mit Blick etwa auf Bayern: „Niemand kann seine Verantwortung mit irgendwelchen Koalitionsaussagen auf andere Länder abwälzen.“

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass der lange umkämpfte Standort Gorleben nicht mehr als Endlager in Frage kommt, viele andere Teile Niedersachsens aber geologisch geeignet wären. Lies hatte daher angekündigt, den weiteren Prozess kritisch zu begleiten und auf ein „faires und transparentes“ Verfahren gepocht.