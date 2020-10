Hannover. Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat anlässlich des 30.

Jahrestags der Wiedervereinigung mehr Akzeptanz für Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gefordert. „Ich wünsche mir, dass wir unsere Ansprüche und Erwartungen an den Begriff der inneren Einheit deutlich herunterschrauben, und zwar im Osten wie im Westen“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Hannover. In einer pluralistischen Gesellschaft sei die Formulierung „mindestens romantisierend, eher besorgniserregend“. Nicht „das Phantom einer inneren Einheit“ sei wichtig, sondern Einigkeit und Zusammenhalt.

Das gelte für unterschiedliche Mentalitäten, aber auch mit Blick auf die Lebensverhältnisse in Ost und West. Das Ziel, „gleiche Lebensverhältnisse“ zu schaffen, habe zu unerfüllbaren Erwartungen geführt, schließlich gebe es auch innerhalb des Westens und innerhalb des Ostens Unterschiede. „Gleich ist etwas anderes als gleichwertig“, betonte de Maizière, der 1990 Mitglied der Verhandlungsdelegation zum Einigungsvertrag zwischen Ost- und Westdeutschland war. „Das gegenseitige Mit-dem-Finger-auf-andere-Zeigen sollten wir uns abgewöhnen.“