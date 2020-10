Hannover. Zum Tag der offenen Moschee laden muslimische Gemeinden in Niedersachsen und Bremen heute zu Führungen, Vorträgen und Ausstellungen ein.

Coronabedingt werden sich diesmal weniger Moscheen beteiligen, sagte Recep Bilgen, Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime Schura. Das Rahmenprogramm falle in den meisten Gemeinden zudem kleiner aus. Einige bieten nur einen Live-Stream an. Das Motto 2020 lautet: „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“.

Besichtigt werden können Moscheen beispielsweise in Hannover, Braunschweig, Osnabrück und im Nachbarland Bremen. Aber auch in kleineren Orten wie Alfeld, Peine oder Syke gibt es Angebote, wie aus der Liste der Veranstalter hervorgeht. Sie empfehlen, sich vor dem Besuch bei den jeweiligen Gemeinden über das Programm zu erkundigen.

Den bundesweiten Tag der offenen Moschee gibt es seit 1997 - traditionell am Tag der Deutschen Einheit. Er soll den Austausch zwischen den Religionen und Kulturen fördern. Bundesweit öffnen an diesem Samstag nach Angaben der Organisatoren etwa 70 Moscheen ihre Türen auch für nicht-muslimische Gäste, in anderen Jahren seien es mehr als doppelt so viele.