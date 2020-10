Wolfsburg. Spieler und Trainer des VfL Wolfsburg haben das bittere Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation auch einen Tag später noch nicht verdaut.

„Wir sind sehr enttäuscht. Das fühlt sich heute immer noch nicht viel besser an. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt in Selbstmitleid verfallen. Wir müssen den Blick wieder nach vorne richten“, sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag bei einer Telefonkonferenz des VfL zum nächsten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).

Die Wolfsburger hatten am Vorabend ihr letztes Qualifikationsspiel bei AEK Athen mit 1:2 (1:0) verloren und dadurch die Gruppenphase der Europa League verpasst. Das entscheidende Tor für den zwölfmaligen griechischen Meister fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Für den VfL war das bereits der dritte sportliche Rückschlag in nur etwas mehr als drei Monaten nach dem Verlust des sechsten Tabellenplatzes in der abgelaufenen Bundesliga-Saison und dem klaren Ausscheiden gegen Schachtjor Donezk im vergangenen Europa-League-Wettbewerb. „Das kann man so ins Negativ drehen. Ich persönlich kann bei uns aber keinen Trend erkennen“, sagte Glasner.