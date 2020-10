Syke. Rund neun Jahre nach dem spektakulären Fund eines über 3000 Jahre alten Goldschatzes öffnet das nach ihm benannte Museum „Forum Gesseler Goldhort“ in Syke (Kreis Diepholz) am Wochenende offiziell für Besucher.

Der 18 Meter hohe zweistöckige pyramidenförmige Anbau am Kreismuseum Syke kostete rund drei Millionen Euro. Dort sind alle 117 Einzelstücke des Schatzes in einer Ausstellung zu sehen. „Es handelt sich aus wissenschaftlicher Sicht um einen der bedeutendsten archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte“, sagte der Leiter des Kreismuseums Syke, Ralf Vogeding. Am Abend sollte der Neubau mit einer coronabedingt angepassten Galaveranstaltung eröffnet werden.