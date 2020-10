Verdi: Weitere Warnstreiks im ÖPNV in drei Ländern

Christine Behle, stellvertretenden Verdi-Bundesvorsitzende.

Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin. In Hessen, Niedersachsen und Bremen sollen Busse und Bahnen in der kommenden Woche erneut stillstehen: Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) hat Verdi für nächsten Dienstag und Mittwoch weitere Warnstreiks in diesen Bundesländern angekündigt.