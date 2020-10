Celle. Die Polizei in Celle berichtet von einer ungewöhnlichen Hilfeleistung: Der Schmuck einer 60-Jährigen hatte sich in einem Kissen verfangen.

Ungewöhnlicher Nachteinsatz für die Polizei: Eine 60-jährige Frau in Celle hat die Polizeibeamten gegen 3 Uhr am Freitag angerufen und um Hilfe gebeten, nachdem sie sich mit ihrem Ohrring in einem Sofa-Dekokissen verfangen hatte.

Stundenlange Befreiungsversuche

Auch stundenlange Befreiungsversuche der Frau blieben offensichtlich erfolglos. Ihre Bewegungsfreiheit sei stark eingeschränkt gewesen, so die Polizei. Die Beamten hätten aber Abhilfe schaffen können und den Ohrring von Frau und Sofakissen "fachmännisch" getrennt.