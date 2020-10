Bremerhaven. Das von einem Gutachten favorisierte Nachfolgeschiff aus Stahl für die havarierte „Seute Deern“ stößt in der Politik auf Zustimmung.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) sagte am Freitag, mit dem vorgeschlagenen Dreimast-Vollschiff in Stahlbauweise könne das Deutsche Schifffahrtsmuseum künftig eine „schlüssige Geschichte" über die Handelsschifffahrt erzählen.

Der Sonderbeauftragte „Seute Deern“ und ehemalige Staatssekretär Uwe Beckmeyer (SPD) sagte, die Variante sei „alternativlos“. Von politischer Seite habe er aus Berlin bereits grünes Licht dafür bekommen. Der Bund hat 46 Millionen Euro für einen Ersatz der „Seute Deern“ in Aussicht gestellt.

Die Stadt Bremerhaven hatte ein Gutachten über verschiedene Möglichkeiten eines Neubaus in Auftrag gegeben. Gutachter Torsten Conradi sagte, ein Nachbau der „Seute Deern“ aus Holz sei aus Kostengründen nicht umzusetzen. Das Museumsschiff war früher Wahrzeichen der Seestadt. 2019 brannte es erst auf dem 100 Jahre alten Segelschiff, dann versank es im Hafen.