Ein Schild mit der Aufschrift „Streik“ steht auf Straßenbahnschienen.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Warnstreik in Corona-Zeiten: Mit Papp-Aufstellern haben rund 30 Beschäftigte des Verkehrsbetriebs Üstra am Betriebshof Glocksee in Hannover protestiert.