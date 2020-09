Hannover. Im Warnstreik des Nahverkehrs in Niedersachsen ist die Beteiligung nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi stark.

Die Beschäftigten seien diszipliniert und trügen Atemschutzmasken, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag. Die Mitarbeiter seien aufgerufen, zu den normalen Schichtzeiten in die Betriebshöfe zu kommen, insgesamt rund 3500 Verdi-Mitglieder würden im Laufe des Tages erwartet. „Die Beteiligung ist hoch, die Motivation stark“, sagte der Sprecher. Das gelte neben Hannover auch für Göttingen, Braunschweig, Goslar und Osnabrück. Busse und Stadtbahnen etwa in Hannover stünden still, viele Radfahrer und Fußgänger seien unterwegs.

Die Gewerkschaft will für den Nahverkehr den Einstieg in einen bundesweiten Rahmentarifvertrag, wie der Verdi-Sprecher sagte. Zwar gehört auch der öffentliche Nahverkehr zum öffentlichen Dienst, mit den derzeitigen Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft aber nichts zu tun. Verdi hatte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um bundesweite Tarifgespräche für die 87 000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr durchzusetzen.