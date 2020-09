Garbsen. Einen Dachstuhlbrand mit mindestens 250 000 Euro Schaden hat in Garbsen bei Hannover ein technischer Defekt verursacht.

Am Montag fanden die Ermittler keine Hinweise auf Fremdverschulden, sie sahen den elektrischen Verteilerkasten als Ursprung des Feuers, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand am Samstag hatte die Polizei mit Pfefferspray verhindert, dass ein Bewohner das Haus während der Löscharbeiten betrat. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, er zeigte sich laut Angaben vom Wochenende trotzdem renitent und kam vorübergehend in Polizeigewahrsam.