Polizeiwagen in Brand gesteckt: Verdächtiger festgenommen

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neuhaus am Rennweg. Ein Polizeiwagen ist in der Nacht zum Samstag vor der Dienststelle in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg ausgebrannt.