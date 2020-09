Europäische Auster soll in deutscher Nordsee heimisch werden

Ein Jungfisch ruht auf einer Auster, die in einer Zuchtanlage für Europäische Austern lebt.

Solvin Zankl/AWI/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Die Europäische Auster gilt in der deutschen Nordsee als ausgestorben. Das Bundesamt für Naturschutz will das ändern. Babyaustern sollen vor Borkum ein Riff bauen und so anderen Organismen einen Lebensraum bieten. Die Chancen stehen gut.