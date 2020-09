Bremen. Bei der CDU in Bremen tritt der Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder (59) auf einem Parteitag heute (10.00 Uhr) zur Wiederwahl an.

Der Wahlkampf des IT-Unternehmers und Quereinsteigers in die Politik hatte die CDU 2019 zur stärksten Partei in Bremen gemacht. Doch weil sich SPD, Grüne und Linkspartei zusammentaten, blieb die Union in der Opposition. Das Spitzenamt in der Landespartei übernahm Meyer-Heder vergangenes Jahr, weil der Vorsitzende Jörg Kastendiek gestorben war. Beim jetzigen regulären Parteitag steht die Neuwahl des gesamten Vorstands an. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag ohne Gäste statt, eingeladen sind nur die Delegierten.