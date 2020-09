Bremen. Der Bremer CDU-Vorsitzende Carsten Meyer-Heder will die Partei stärker auf Klimaschutz ausrichten.

„Das ist ein Thema, das sich die CDU auf die Fahnen schreiben muss“, sagte Meyer-Heder auf einem Landesparteitag am Samstag. Dabei solle es nicht um Einschränkungen einer modernen Industriegesellschaft gehen. „Wir müssen die Probleme über Fortschritt und Innovation lösen.“ Als Beispiel nannte Meyer-Heder eine Umstellung der Stahlproduktion auf Wasserstoff als Energiequelle.

Meyer-Heder und der Landesvorstand traten auf dem Parteitag zur Wiederwahl an. Der Landtagswahlkampf des IT-Unternehmers und Seiteneinsteigers hatte die CDU 2019 zur stärksten Partei in Bremen gemacht. Doch weil sich SPD, Grüne und Linkspartei zusammentaten, blieb die Union in der Opposition. Meyer-Heder kritisierte die Regierung und sagte, ein solches Bündnis könnte sich nach der kommenden Bundestagswahl 2021 auch in Berlin ergeben. „Rot-Rot-Grün sollten wir nicht aus Bremen in den Bund exportieren“, sagte er.