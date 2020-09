Hannover. Anhänger der Protestbewegung Fridays for Future sind erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch in niedersächsischen Städten wieder in größerer Zahl auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ versammelten sich in Hannover am Freitagmittag nach Angaben der Polizei 1300 Demonstranten an acht verschiedenen Orten in der Innenstadt - ursprünglich waren von den Veranstaltern 20 000 angemeldet worden. Die Polizei hatte vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gewarnt.

Demonstrationen waren am Freitag auch in Bremen, Oldenburg, Braunschweig und Göttingen angekündigt. Fridays for Future nannte die Veranstaltung einen „globalen Klimastreik“. Allein in Deutschland waren in Freitag rund 450 Protestaktionen geplant.