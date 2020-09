Lüchow. Ein Brand in einer landwirtschaftlichen Scheune in Lüchow (Landkreis Lüchow-Danneberg) hat einen Sachschaden von mehr als 150 000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer in der Scheune am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Der Dachstuhl und Innenraum des Gebäudes seien dabei zerstört worden. Auch eine angrenzende Fachwerkscheune wurde beschädigt. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung löschten den Brand. Weshalb das Feuer ausgebrochen war, stand zunächst nicht fest.