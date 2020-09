Nienhagen. Ein 26-Jähriger ist mit seinem Auto bei Nienhagen (Landkreis Celle) gegen einen Baum geprallt und dabei getötet worden.

Das Auto des Mannes sei am späten Donnerstagabend von der Straße abgekommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Hinweise auf weitere Beteiligte gebe es nicht.