Osnabrück. Nach einem halben Jahr im Alltagseinsatz zieht die Polizei in Osnabrück eine Zwischenbilanz zu ihrem Streifenwagen mit Wasserstoffantrieb.

Der Wagen stößt lokal keine Abgase und somit auch kein Klimagas CO2 aus. Gerade im Innenstadtbereich habe diese Eigenschaft Vorteile, hatte es zum Teststart im März geheißen. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) will sich über den Stand des Versuchs heute informieren. Das Fahrzeug in Osnabrück ist das erste Wasserstoffauto der Polizei in Niedersachsen.