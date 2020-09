Ägypter Marmoush zum ersten Mal in der Wolfsburger Startelf

Wolfburgs Omar Marmoush (l.) in Aktion

Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der Ägypter Omar Marmoush steht am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation zum ersten Mal in der Anfangsformation der Profimannschaft des VfL Wolfsburg.