Bremerhaven. Mit einem lose aufs Autodach gelegten Sofa ist ein Mann in Bremerhaven unterwegs gewesen und von einem Polizisten auf Streife entdeckt worden.

Der stoppte den 27-Jährigen und untersagte ihm die Weiterfahrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer, der die Ladung am Mittwoch in keinerlei Art und Weise gesichert hatte, sei sich auch nach einem eindringlichen Gespräch keiner Schuld bewusst gewesen. Verantworten muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen die ordnungsgemäße Ladungssicherung.