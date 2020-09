Arztstellen nicht besetzt: Lücken auch in Niedersachsen

Ein Schild an einem Haus weist in einer kleinen Gemeinde auf eine Arztpraxis hin.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Gibt es in Deutschland einen Ärztemangel oder eher eine ungleiche Verteilung? In manchen Regionen ist mehr als jede zehnte Arztstelle nicht besetzt. Das ist auch in Niedersachsen ein Problem - zumindest die Gesamtzahlen bei Hausärzten waren zuletzt jedoch stabil.