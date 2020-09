Wurster Nordseeküste. Alfeld in Südniedersachsen bekommt ein neues regionales Versorgungszentrum, in dem vor allem die medizinische Versorgung der dünn besiedelten Gegend sichergestellt werden soll.

Die Stadt im Leinebergland gehört zusammen mit Nordholz im Kreis Cuxhaven und Nordenham in der Wesermarsch zu den drei Standorten, in denen das neue Modell zur Versorgung von Menschen in ländlichen Regionen erprobt werden soll. Regionalministerin Birgit Honé (SPD) überreichte am Mittwoch in Alfeld den Förderbescheid.

In den regionalen Versorgungszentren arbeiten angestellte Ärzte; zusätzlich sollen in die Gebäude je nach Bedarf in der Gegend auch Physiotherapie- oder Hebammenpraxen, Tagespflegeeinrichtungen, Bürgerbüros oder Cafés einziehen. „Mit den Versorgungszentren wollen wir die Attraktivität unserer ländlichen Räume steigern und den Menschen die Verlässlichkeit geben, gut versorgt zu sein“, sagte die Ministerin.

Ende kommenden Jahres könnten die Zentren nach einer Erprobungsphase in den regulären Betrieb übergehen. Im Erfolgsfall wären nach Vorstellung des Ministeriums auch in anderen ländlichen Gebieten solche Versorgungszentren denkbar.