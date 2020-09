Osnabrück. Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 geht selbstbewusst in das erste Niedersachsen-Duell der 2.

Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim VfL Osnabrück. „Man muss den Hut vor der Mannschaft ziehen. Sie hat die erste Woche bravourös gemeistert. Gerade wenn man den Umbruch sieht, in dem wir uns befinden“, sagte Kocak am Mittwoch über sein Team.

Die 96er gewannen am ersten Spieltag mit 2:0 gegen den Karlsruher SC und davor schon im DFB-Pokal mit 3:2 bei den Würzburger Kickers. Deshalb sagte der Trainer vor dem Spiel an der Bremer Brücke (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) auch: „Wir wissen, dass wir der Favorit sind. Das nehmen wir an. So selbstbewusst müssen wir sein.“

Gleichzeitig warnte der Trainer aber auch vor dem Gegner aus Osnabrück, obwohl der VfL zuletzt unter anderem seinen Trainer Daniel Thioune, seinen besten Stürmer Marcos Alvarez und seinen besten Abwehrspieler Moritz Heyer verlor. „Sie haben sich gut verstärkt und einen neuen Trainer bekommen. Und in der 2. Liga gilt sowieso, dass jeder Gegner schwer zu bespielen ist“, sagte Kocak.