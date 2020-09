Rotenburg (Wümme). Vielfach überladene und zu schnell fahrende Erntefahrzeuge mit Mais und Kartoffeln hat die Polizei im südlichen Landkreis Rotenburg erwischt.

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg am Mittwoch mitteilte, waren am Tag zuvor 31 Fahrzeuge kontrolliert worden. 27 Mal gab es für die Beamten etwas zu beanstanden. Zwölf Erntefahrzeuge durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Polizei stellte auch technische Mängel an Bremsen, Licht und Reifen fest. Gegen einige Fahrer und Halter wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.