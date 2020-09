Oberleitungsschaden erregt Aufsehen in Hannover

Das Gebäude des Hauptbahnhofs Hannover ist zu sehen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Für grelle Lichtbögen und Explosionsgeräusche hat am Dienstagabend der Kurzschluss in einer Oberleitung am Hannoverschen Hauptbahnhof gesorgt.