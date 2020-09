Hannover. Erst Internet-Chats, dann Vergewaltigungen: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein 42-Jähriger von heute (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Der Mann soll von Mai 2010 bis September 2018 seine zwischen 10 und 13 Jahre alten Opfer zunächst aufgefordert haben, ihren nackten Körper zu filmen oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. In den Chats soll er sich jünger dargestellt haben, ein Mädchen soll ihn für einen gleichaltrigen Jungen gehalten haben.

Darüber hinaus werden dem Mann körperliche Übergriffe und in acht Fällen auch Vergewaltigungen von Minderjährigen vorgeworfen. Tatorte waren laut Anklage unter anderem Hannover, Wolfenbüttel und Halle in Sachsen-Anhalt. Videos und Bilder des sexuellen Missbrauchs waren bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten in Hannover entdeckt worden.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnte zum Schutz der Opfer die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen werden. Am ersten Prozesstag sei als Zeuge ein Polizeibeamter geladen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 13. Oktober gesprochen werden (Az.: 96 KLs 27/19).