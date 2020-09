Einbeck. Nach mehreren augenscheinlich vorsätzlichen Brandstiftungen in Einbeck (Kreis Northeim) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen sprach am Dienstag von einer Serie von mehr als einem Dutzend Bränden in den vergangenen Wochen. So brannten unter anderem Scheunen, ein leerstehendes Wohnhaus, mehrere Gartenlauben und mehrere Strohballen. Weitere Details zum Verdächtigen und der Festnahme nannten die Ermittler zunächst nicht.