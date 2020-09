Hannover. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für ihre erste Großkundgebung in Hannover seit Ausbruch der Corona-Pandemie 20 000 Teilnehmer angemeldet.

An zehn Stellen auf dem Cityring sollen am kommenden Freitag (25.9.) Versammlungen stattfinden, teilte die Polizei der Landeshauptstadt am Dienstag mit. Deshalb sei zwischen 10.00 und 18.00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In Bremen werden 3000 bis 6000 Demonstranten erwartet, die von verschiedenen Startpunkten in die Innenstadt ziehen. „Die Polizei Bremen wird die Demo begleiten, auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten und für die nötigen Verkehrsmaßnahmen sorgen“, sagte ein Sprecher.

Fridays for Future nennt die Veranstaltung am Freitag einen „globalen Klimastreik“. Es soll um die EU-Klimapolitik, einen Ausstieg aus der Kohleenergie bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende gehen. In Deutschland sind nach Angaben der Veranstalter bislang an 391 Orten Kundgebungen geplant.