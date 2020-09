Hamburg. Der Ex-Osnabrücker Moritz Heyer ist mit seinem Blitzstart beim Hamburger SV überaus zufrieden.

„Man wünscht sich als neuer Spieler immer einen schönen Einstand. Es freut mich immens, dass es so gekommen ist“, sagte der 25-jährige Defensivspezialist am Dienstag nach dem Training des Fußball-Zweitligisten in einer Medienrunde.

Heyer hatte am vergangenen Freitag kaum 24 Stunden nach seiner Verpflichtung von VfL Osnabrück in der Startelf des HSV beim Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) gestanden und gleich überzeugt. „Es hat ungemein Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen“, sagte er. „Es ist doch für jeden Fußballer schön, wenn man gerade einmal 24 Stunden da ist und direkt ein Ligaspiel bestreiten darf.“

An der Elbe will Heyer sich nun fußballerisch weiterentwickeln. „Der HSV ist ein großer Verein, der noch mal ganz andere Bedingungen bietet als in Osnabrück. Das habe ich bereits während der ersten Tage hier erlebt“, meinte der 25-Jährige, auf den sein Trainer Daniel Thioune nicht nur wegen der gemeinsamen Zeit in Osnabrück große Stücke hält. „Moritz kann Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser oder Achter spielen. Ihn zeichnet eine Polyvalenz aus, die uns variabler macht“, sagte der HSV-Coach bei der Verpflichtung Heyers.