Sarstedt. Ein Rollerfahrer ist in Sarstedt (Kreis Hildesheim) nach der Kollision mit einem Auto gestürzt und schwer verletzt worden.

Der 70-Jährige sei am Montag an einer Kreuzung rechts abgebogen und dabei von einer entgegenkommenden Autofahrerin erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die 64-Jährige touchierte den Rollerfahrer beim Linksabbiegen, so dass dieser umfiel. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen und Brüchen in ein Krankenhaus gebracht.